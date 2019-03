Arriva l’app che combatte lo spreco alimentare

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019)anche in Italia l’app che permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”. Con l’obiettivo dire lo, l’app si chiama ‘Too Good To Go‘ ed è nata nel 2015 in Danimarca: già presente in altri 9 Paesi d’Europa, conta ad oggi oltre 8 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti allicazione possono mettere in vendita le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. D’altra parte, i consumatori possono acquistare con un semplice tap sullicazione pasti ancora buoni ...

