Arrestato ex avvocato di Fondi | vendeva droga nei vicoli della città

Agrigento - Arrestato l’avvocato Arnone : revocato l’affidamento ai servizi sociali : L’avvvocato ed ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, tornerà in carcere. I poliziotti della Digos della Questura di Agrigento hanno eseguito un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per il legale ed ex esponente di Legambiente. Ad emettere il provvedimento è stato il tribunale di Sorveglianza. Arnone, ha ricevuto la notifica da parte di tre agenti della Questura direttamente al palazzo di ...