Argentina – Higuain dice addio alla Nazionale | l’annuncio del Pipita | “voglio godermi la

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’amarodi: l’annuncio delGonzalo. Il ‘’ ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Fox Sports: “Per la gioia di molti il mio ciclo è finito“, ha detto l’attaccante che gioca nel Chelsea di Sarri in prestito dJuventus. “Vogliola famiglia, ora possono smettere di preoccuparsi se ci sono o no“, è la riflessione amara del giocatore 31enne, spesso finito nel mirino della critica inper le sue prestazioni nei grandi appuntamenti come il Mondiale. “Insi parla di più dei gol non fatti che di quelli segnati. I gol nelle qualificazioni sono importanti come quelli in un Mondiale.Le critiche fanno male a tutto, ho visto soffrire la mia famiglia e ho sofferto anche ...

goal : Argentina's forward options... ???? Lionel Messi ???? Paulo Dybala ???? Sergio Aguero ???? Mauro Icardi ???? Lautaro Martine… - DiMarzio : #Higuain annuncia l'addio alla Nazionale Argentina???? E sul futuro al #River...?? - MatteoPedrosi : Gonzalo #Higuain ha annunciato l'addio alla Nazionale argentina ai microfoni di @FOXSportsArg. ???? -