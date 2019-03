tuttosport

(Di giovedì 28 marzo 2019) UN MESSAGGIO DI SPERANZA - La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma Rosana non intende arrendersi: ' Spero che un episodio del genere non si ripeta mai più, perché è successo a me, ma ...

Corriere : Tifoso lancia acqua bollente contro la guardalinee donna - DiMarzio : Sesta divisione, Marquesado-San Martin. 'E' difficile essere donna nel calcio' - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Argentina: guardalinee donna colpita da una bottiglia contenente acqua bollente ?? -