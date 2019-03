Arbitri Serie A | i fischietti della 29esima giornata | Mazzoleni per Inter-Lazio

Serie B - Balata : «Var? Siamo pronti - attendiamo Arbitri e Figc» : MILANO - " La Serie B è pronta , aspettiamo un riscontro da parte degli arbitri e della Figc ". Lo ha chiarito il presidente della Lega B , Mauro Balata , sull'ipotesi di introdurre la Var nei playoff ...

Serie A - Nicchi : 'Centro unico Var? Risparmi e meno pressioni per gli Arbitri' : Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, lo ha spiegato a 'Radio anch'io sport'. "Credo che questo progetto sia importante anche per chi ci fornisce lo strumento tecnologico. Ieri, ero ad Empoli, ho ...

Serie A - gli Arbitri della 28giornata : a Guida il derby di Milano : Marco Guida può essere definito a tutti gli effetti "l'arbitro dei derby". Perché è al direttore di gara di Torre Annunziata che Nicola Rizzoli ha affidato la partita tra Milan e Inter, proprio come ...

Arbitri Serie A - i fischietti della 28esima giornata : Guida per Milan-Inter : Arbitri Serie A, le designazioni – Ci si avvicina al rettilineo finale, ci si avvicina alle ultime 11 gare di campionato; quelle più importanti, quelle che potrebbero valere un’intera stagione. Chiusi i giochi ormai per l’assegnazione dello scudetto, che non si muoverà da Torino e rimarrà per l’ottava volta consecutiva sulle maglie bianconere, sono ancora […] L'articolo Arbitri Serie A, i fischietti della 28esima ...

Serie A - gli Arbitri della 27giornata : Fiorentina-Lazio a Orsato : Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 27giornata del campionato di Serie A, che si giocherà al termine della tre giorni europea. Diversi i direttori di gara che sono stati impegnati ...

Arbitri Serie A 26 giornata - le designazioni : Napoli-Juventus a Rocchi : Arbitri Serie A 26 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 26 giornata, le designazioni: Napoli-Juventus ...

Serie A - gli Arbitri della 26giornata : Napoli-Juve a Rocchi - Mazzoleni per derby di Roma : La 26giornata di Serie A riserva due partite da bollino rosso. Una è lo scontro tra le prime due forze del nostro campionato, Napoli e Juventus, che si sfideranno al San Paolo nel posticipo della ...

Serie D - chiesta interrogazione parlamentare : “Arbitri contro Ladispoli” : “Le ripetute vessazioni commesse dagli arbitri ai danni del saranno oggetto di un’interrogazione parlamentare che chiederemo a Giorgia Meloni di presentare. L’amministrazione comunale non assistera’ passivamente al perpetrarsi di ingiustizie nei confronti della squadra che rappresenta la nostra citta’ nel prestigioso campionato di Serie D”. E’ l’annuncio del consigliere comunale Giovanni ...

Arbitri Serie A 25 giornata - le designazioni : Bologna-Juventus a Calvarese : Arbitri Serie A 25 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 25° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 25 giornata, le designazioni: ...

Serie A - gli Arbitri della 25giornata : Fiorentina-Inter ad Abisso : Nonostante non ci sia alcuno scontro diretto tra le prime sei della classifica, la 25giornata di Serie A offre diversi spunti interessanti dal punto di vista delle designazioni arbitrali. La gara di ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli Arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...