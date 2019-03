Apple Watch Serie 4 porta in Italia l’elettrocardiogramma da polso

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Da oggi anche glini possono monitorare l’attività cardiaca con l’4. Questa funzionalità, disponibile dal 2018 negli Stati Uniti, non era attiva in Europa perché l’app dell’ECG (elettrocardiogramma) era in attesa della marcatura CE e dell’autorizzazione per lo Spazio Economico Europeo. Ora che l’aspetto legale è sdoganato, anche gli utentini possono eseguire un elettrocardiogramma direttamente dale ricevere notifiche che segnalano eventuali ritmi cardiaci irregolari.Requisito per disporre di queste funzioni è l’aggiornamento del software aOS 5.2. L’ECG viene effettuato tramite il classico cardiofrequenzimetro elettrico, collegato alla corona circolare sul lato destro della cassa. Quando si vuole tracciare la frequenza del battito cardiaco bisogna posizionarci intenzionalmente il dito sopra per 30 secondi. ...

