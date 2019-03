Apple Watch | ecco come funziona l' ECG

Sull'Apple Watch arriva l'elettrocardiogramma - anche in Italia : ecco come funziona : Ma essere sempre attenti, quando l'Apple Watch comincia a vibrare: così Vincenzo Bottiglieri, 65 anni, ex maestro di sci, ha scoperto un infarto, così altre persone nel mondo hanno evitato ictus, ...

Apple Watch - è il tempo del cuore. L'orologio fa l'elettrocardiogramma : la nostra prova : Arriva anche in Italia il sistema di monitoraggio cardiaco della Mela. L'abbiamo provato, ecco come funziona. Della Bella (San Raffaele): "Un alleato formidabile per medici e pazienti"

Apple Watch è abbastanza preciso nel rilevare anomalie del battito cardiaco : Apple e la Stanford University School of Medicine hanno pubblicato i risultati aggiornati della ricerca Apple Heart Study in corso dal 2017, e che ha coinvolto diverse versioni dello smartWatch Apple Watch. Sotto la lente d'ingrandimento è da sempre l'affidabilità dell'app che utilizza i dati di un sensore di pulsazioni per identificare la fibrillazione atriale. Quello che è emerso al termine del periodo di test è che solo lo ...

Come funziona Apple Watch : Avete un iPhone e nella vostra testa si aggira l'idea di comprare un Apple Watch ma non sapete Come usarlo? Niente paura, oggi parleremo proprio di lui, lo smartWatch di casa Apple! Cos'è Apple Watch

Una vita iperconnessa - disordinata e felice con l'Apple Watch : Questo articolo è apparso nel primo numero del Foglio innovazione, il mensile a cura di Eugenio Cau. Il secondo numero lo troverete in regalo con il Foglio di martedì 5 marzo. Sto uscendo di casa, sento vibrare il polso sinistro. Il tremolio è accompagnato da un trillo inconfondibile. "Cos'è che

Mercato smartwatch da record. Samsung accorcia su Apple : Nel complesso, 8 su 10 smartphone venduti nel mondo sono prodotti da quattro aziende: Apple, Samsung, Fitbit e Garmin.

Il mercato degli smartwatch segna una crescita record nel 2018 dominata ancora da Apple : Durante gli ultimi tre mesi del 2018 sono stati spediti in totale 18 milioni di smartwatch, un risultato che rappresenta un nuovo record e un aumento fino al 56% su base annua e come prevedibile, metà di questi erano gli smartwatch di Apple, confermando ancora una volta l'azienda di Cupertino come leader di questo segmento di mercato.

Una sfida con l'app Attività di Apple Watch per la Giornata della Donna 2019 - : Al termine della sfida, che potrà essere affrontata dagli utenti di Apple Watch in tutto il mondo, sarà sbloccato un risultato nell'applicazione Attività su iPhone. Il premio per aver completato la ...

Apple Watch - l'anno prossimo arriva (finalmente) l'analisi del sonno

Come usare Apple Watch senza iPhone : L'Apple Watch è senza dubbio un dispositivo molto interessante che è riuscito a catturare l'attenzione di tantissimi utenti grazie alle sue funzionalità. Ad esempio, in questa nuova guida odierna vi spiegheremo nello specifico Come usare