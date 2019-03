Apple News+ è una promessa mancata

Apple TV+ - Apple News+ ed Apple Arcade : ecco i nuovi servizi svelati da Apple : Il futuro di Apple è legato a doppio filo ai servizi digitali. Era già stato ampiamente ribadito dal colosso di Cupertino, come dimostrato dagli ingenti investimenti degli ultimi anni. Ma la conferenza che si è tenuta ieri presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino, ha definitivamente confermato questa nuova linea, mostrando la volontà del colosso guidato da Tim Cook di puntare sul lancio di nuovi servizi dalle enormi potenzialità. Molte ...

Apple TV+ - News+ e Apple Card - tutte le novità dell’evento Showtime di Apple : L’evento “It’s Showtime” allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California, ha soddisfatto le aspettative e per certi versi le ha superate. Come previsto, il protagonista dello show di Apple è stato il nuovo servizio di streaming video a pagamento, Apple TV+, ma non sono mancate le sorprese. Hanno esordito anche Apple News+ e la Apple Card. Il primo è un servizio a pagamento che consente di accedere a 300 riviste e quotidiani. La seconda ...

Cos’è Apple News+ - il servizio che mira a rimpiazzare le edicole : Tim Cook presenta Apple News+ (foto: Apple) Questa volta l’ultima novità in casa Apple non arriva dal fronte dell’hardware: per quello, bastano già le nuove versioni dell’iPad, dell’iMac e degli AirPod, annunciate la settimana scorsa. Durante un evento speciale che si è tenuto allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, il colosso della Silicon Valley ha annunciato un servizio di abbonamento che mira a rimpiazzare le ...

Apple News+ e Apple Arcade le novità di Cupertino per giochi e notizie : Apple News+ , invece, è un servizio che potenzialmente è in grado di cambiare per sempre il mondo dell'informazione: pagando un abbonamento di 9,99 dollari , l'utente ha accesso a oltre 300 riviste e ...