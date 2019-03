Aosta | Alpini non pagano le bollette d' acqua al Comune | morosi per 321 mila euro

Mondiali di scialpinismo - Sebastien Guichardaz argento Juniores Aosta - A Villars-sur-Ollon è grande Italia nell'individuale. Il cognein è ... : L'Italia detta ancora legge ai Campionati Mondiali di scialpinismo di Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove Robert Antonioli e Michele Boscacci hanno conquistato una straordinaria doppietta nell'...

Due alpinisti bloccati in vetta alla Tour Ronde - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 COURMAYEUR. Sono in corso da alcune ore i tentativi di recuperare due alpinisti lituani bloccati a quasi 3.800 metri di ...

Alpinista polacco precipita e muore sul Monte Bianco - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Un Alpinista polacco è morto ieri sul massiccio del Monte Bianco. Stava rientrando verso Les Houches dopo aver ...

Valle d’Aosta : scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney - attivati soccorsi : In Valle d’Aosta una persona è finita in un crepaccio a Gressoney. Lo sciapinista si trova sul Colle del Lys, a quota 4200 metri. E’ stato attivato l’intervento del Soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney, attivati soccorsi sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga sotto la punta Oilletta - morto scialpinista Aosta - Saint-Pierre - Il distacco si è verificato attorno alle 13.45 di oggi - domenica ... : Uno scialpinista è morto travolto da una Valanga, staccatasi attorno alle 13.45 di oggi, domenica 3 febbraio. L'incidente si è verificato a quota 2.500 metri, sotto la punta Oilletta , nel comune di ...

