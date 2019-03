Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 1-7 aprile 2019 | La Morte di Olga e Adela!

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Quinn riabbraccia la sua cara amica Shauna : Le puntate americane di Beautiful hanno accantonato momentaneamente la storyline relativa allo scambio di culle, considerando l'assenza di Steffy Forrester e delle sue bambine. Il trasferimento a Parigi dovrebbe durare qualche mese, per concedere all'attrice Jacqueline MacInnes Wood la meritata pausa maternità, ma nel frattempo altri personaggi si affacceranno nelle trame d'oltreoceano. Non si tratterà di ruoli di secondo piano, limitati a ...

Anticipazioni Una Vita : dal 6 aprile la telenovela torna in onda anche di sabato : Buone notizie in vista per i telespettatori di Una Vita, uno dei programmi fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Con la sospensione della puntata di Amici del sabato, visto l'inizio del serale nella stessa giornata, le vicende di Acacias 38 troveranno spazio anche nel giorno pre-festivo. Tale programmazione avrà inizio il prossimo 6 aprile, giorno in cui Una Vita andrà in onda a partire dalle ore 14:10 al termine della soap ...

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac scopre che Elsa è stata ricoverata in una clinica : La famosa soap opera spagnola Il Segreto 'regala' tante anticipazioni interessanti. Una delle novità delle imminenti puntate interesserà Isaac Guerrero, interpretato da Ibrahim Al Shami, che scoprirà tutta la verità su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. Nel corso delle prossime puntate della soap, il dottor Zabaleta visiterà Elsa e dichiarerà (sbagliando) che la donna non è stata avvelenata. Antolina, che in realtà è colpevole per ...

Anticipazioni Il Segreto - 31 marzo-6 aprile : una misteriosa sparizione : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Antolina uccide Amancio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4: i colpi di scena si susseguono. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana? La reazione di Raimundo alla morte di Francisca preoccupa Julieta e Saul. I due sono convinti che Ulloa stia nascondendo qualcosa ma sono costretti a ricredersi quando vedono il cadavere della donna. Isaac ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO a letto con HUERTAS? BLANCA lo scopre e… : Il “ritorno” del mercurialismo farà sprofondare DIEGO Alday (Ruben De Eguia) in uno stato di angoscia molto profondo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: se avete letto i nostri precedenti post sull’argomento, sapete già che il giovane riterrà di essere nuovamente malato perchè Samuel (Juan Gareda) e Ursula (Montse Alcoverro), al fine di separarlo da BLANCA (Elena Gonzalez), corromperanno un medico affinché gli faccia ...

Anticipazioni Una Vita - Leonor prova interesse per un uomo sposato : Inigo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori italiani. Le Anticipazioni delle nuove puntate, svelano che Leonor deciderà di aiutare Flora e Inigo a risollevare le sorti della Deliciosa, se non cominciasse a provare attrazione per quest'ultimo. Una Vita: Leonor aiuta Inigo e Flora Inigo e Flora, i nuovi proprietari della Deliciosa daranno Vita a nuovi risvolti ...

Anticipazioni Una Vita : Diego caccia Blanca dalla sua abitazione : Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva iberica “Una Vita” ambienta ad Acacias 38 e scritta da Aurora Guerra. Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena, nelle puntate che andranno in onda sulle reti ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Samuel Alday (Juan Gareda) uniranno ancora una volta le loro forze, per far allontanare Blanca da Diego. Purtroppo quest'ultimo cadrà nella ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO vuole abbandonare BLANCA - ecco perché : Il piano messo in atto da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Samuel Alday (Juan Gareda) per separare DIEGO (Ruben De Eguia) e BLANCA (Elena Gonzalez) genererà delle spiacevoli conseguenze nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri precedenti post, sapete già che tutto avrà inizio quando i due “alleati” utilizzeranno il convalescente Jaime (Carlos Olalla) per comunicare al povero DIEGO che ha ...

Anticipazioni The Walking Dead 9x16 - finale di stagione : una nuova guerra è alle porte : E' tantissima l'attesa per il finale della nona stagione di "The Walking Dead", che sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla rete AMC domenica 31 marzo. Come di consueto l'episodio verrà trasmesso anche in Italia il giorno successivo, lunedì 1 aprile. L'appuntamento con la trasmissione italiana è fissato alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. I Sussurratori tornano a colpire: morti eccellenti nella puntata precedente Il motivo di tanta attesa per ...

Una Vita Anticipazioni 27 marzo 2019 : Lolita incastra Belarmino : Lolita è riuscita a far arrestare Belarmino ma l'uomo, interrogato da Mendez, nega ogni coinvolgimento con il crimine di cui è accusato Antoñito.

Anticipazioni Uomini e donne - Gian Battista cacciato da Maria : ha aggredito una ragazza : Nuovo colpo di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne trono over che vedremo in onda su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ultime ore rivelano che tra i protagonisti della trasmissione ci sarà il cavaliere Gian Battista, il quale sarà al centro di un'accesissima discussione che lo vedrà coinvolto assieme a Maria De Filippi, la quale perderà letteralmente le staffe al punto da cacciarlo via dalla sua ...

UNA VITA/ Anticipazioni 27 e 26 Marzo : Simon vuole fuggire con Elvira - Olga... : Una VITA, Anticipazioni 27 e 26 Marzo: Belarmino nega qualsiasi consapevolezza, mentre Olga minaccia di fare del male a Blanca e al bambino...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019 : anticipazioni puntata 674 di Una VITA di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019: Sotto interrogatorio da parte di Mendez, Belarmino nega qualsiasi colpevolezza e così i Palacios temono il peggio per Antonito… Simon vuole fuggire con Elvira e di conseguenza parla con Adela, dopo aver scoperto che quest’ultima sa della sua relazione con la figlia di Arturo… Diego, sia pure contro il parere del medico, decide di lasciare ...

Una Vita - puntata serale/ Anticipazioni : Blanca muore? Olga... - 26 Marzo 2019 - : Una Vita, Anticipazioni puntata serale: Blanca scompare con Olga, morirà per mano della sorella? Lolita mette in atto il proprio piano per salvare Antonito.