Anticipazioni spagnole Il Segreto | Francisca è viva | arrivano Marchena | Lola e María Elena

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nelle ultime puntate italiane de Ili telespettatori hanno assistito alla morte di Donna. Gonzalo Castro l'ha uccisa, vendicandosi dell'incendio che la stessa Montenegro aveva ordinato di appiccare a Cuba e che purtroppo ha causato la morte dei piccoli Beltran ed Esperanza. Ma come i fan del programma hanno sospettato fin dall'inizio, questa vicenda è destinata a creare qualche sorpresa e in futuro si apprenderà che la ricca di signora, vero motore pulsante di Puente Viejo, non è affatto deceduta come ha voluto far credere. Per arrivare al suo ritorno in scena, però, sarà necessario attendere diversi mesi, a causa dell'esigenza dell'attrice Maria Bouzas di dedicarsi alla propria famiglia. In questo periodo le novità non mancheranno, anche grazie all'entrata in scena di nuovi personaggi che in Spagna faranno la loro prima apparizione nel corso delle prossime ...

spettacolo_fp : Colpo di scena! - SFarinaOff_It : pubblicita' ERA ORA!!! Intanto in Spagna: ISAAC scoprirà che la sua mogliettina è una VIPERA!!! se siete contenti… -