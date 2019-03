Anticipazioni Il Segreto | 31 marzo-6 aprile | una misteriosa sparizione

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca è viva - arrivano Marchena - Lola e María Elena : Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto i telespettatori hanno assistito alla morte di Donna Francisca . Gonzalo Castro l'ha uccisa, vendicandosi dell'incendio che la stessa Montenegro aveva ordinato di appiccare a Cuba e che purtroppo ha causato la morte dei piccoli Beltran ed Esperanza. Ma come i fan del programma hanno sospettato fin dall'inizio, questa vicenda è destinata a creare qualche sorpresa e in futuro si apprenderà che la ricca di ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina insinua che Elsa ha ucciso la madre : Lo sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto ” è sempre caratterizzato da colpi di scena. Tra qualche mese, i telespettatori italiani apprenderanno qualcosa di sconvolgente sul conto di Elsa Laguna. Tutto avrà inizio quando Antolina , non essendo ancora riuscita a uccidere la rivale, metterà al corrente il marito Isaac Guerrero di un suo Segreto . Il carpentiere apprenderà dalla moglie che la sua ex fidanzata, prima di conoscerlo, venne internata ...

Il Segreto - Anticipazioni : ISAAC - sconvolto - scopre tutta la verità su ELSA! : I sospetti che Antolina (Mara Lima) getterà sul conto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) creeranno un po’ di confusione in ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto . E tutto ciò, ovviamente, darà uno scossone all’intera storyline… Le anticipazioni segnalano che Antolina, nel momento in cui il dottor Zabaleta (Miguel Mota) escluderà che lei abbia avvelenato Elsa (cosa che invece è vera), userà ...

Anticipazioni Il Segreto : Dolores delusa da Hipolito e Gracia : Le trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto ” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smettono di appassionare. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, annunciano che Dolores realizzerà finalmente uno dei suoi sogni, dato che diventerà nonna come sperava da tanti anni. Purtroppo la felicità della pettegola di Puente Viejo durerà poco, perché ci rimarrà molto male quando Hipolito ...

Il Segreto Anticipazioni : arriva BELEN - ma DOLORES aveva altro in mente! : Trama “bizzarra” in arrivo per DOLORES (Maribel Ripoll) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che la proprietaria dell’emporio diventerà nonna perchè Hipolito (Selu Nieto) e Gracia (Carmen Canivell) avranno la loro primogenita. Questo darà il via ad un serie di divertenti situazioni… Le anticipazioni segnalano che DOLORES non vedrà l’ora di conoscere sua nipote ma ...