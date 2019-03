Andrea Zelletta contro Muriel Uomini e Donne | ' sei fintissima' Lei sbotta e piange

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e il triangolo - la furia delle corteggiatrici : Il nuovo tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta continua a creare scompiglio tra le sue corteggiatrici. La scorsa settimana ha dato appuntamento a Natalia, Muriel e Klaudia nello stesso posto ma a orari diversi. Adesso, invece, ha deciso di non fare l'esterna con nessuna delle 3 e di portare le

Uomini e Donne – Chi è Muriel Bassi? Dagli studi di moda alle vacanze ad Ibiza : la vita scatenata della corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Muriel Bassi è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima milanese ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Muriel Bassi è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La giovane milanese, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di Taranto, non lasciandolo indifferente al suo ...

Uomini e Donne – Chi è Klaudia Poznanskaa? Dalla Polonia a Rieti - la storia della bella corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Klaudia Poznanskaa è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima ballerina ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Klaudia Poznanskaa è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La ballerina di origini polacche, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta : Ecco Cosa Pensa Delle Sue Corteggiatrici! : Andrea Zelletta uno degli ultimi tronisti di questa stagione Uomini e Donne Classico, rivela in un’intervista, che Cosa ne Pensa Delle sue Corteggiatrici! Anche le dichiarazioni di Natalia Paragoni vi lasceranno di stucco! Uomini e Donne: Andrea Zelletta rivela al settimanale Mediaset che Cosa ne Pensa di Muriel e Klaudia. Inoltre spiega per quale motivo ha fatto un passo indietro nei confronti di Natalia! Andrea Zelletta fin da quando è ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta : "Il ritorno di Natalia? Mi aspettavo di sentir volare delle parole forti..." : Andrea Zelletta è uno dei tronisti di questa seconda parte di stagione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.Nel suo trono, stiamo trovando una "vecchia conoscenza". Si tratta di Natalia Paragoni, una delle corteggiatrici protagonista de La Scelta di Ivan Gonzalez, andata in onda in prima serata, sempre su Canale 5. Per la cronaca, l'ormai ex tronista spagnolo ha scelto Sonia Pattarino. ...

Uomini e Donne - Natalia su Andrea Zelletta : 'Con le altre sta solo giocando' : Natalia Paragoni è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più discusse del momento. La ragazza ha iniziato il suo percorso all'interno del programma dichiarandosi per il tronista Ivan Gonzalez. Una volta arrivato Andrea Zelletta, però, la Paragoni ha subito mostrato il suo interesse per questo nuovo tronista, complice il rapporto burrascoso che si era venuto a creare nelle ultime settimane con Ivan. Tra i due è nata una forte sintonia che ...

