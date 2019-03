Andrea Dovizioso | MotoGP GP Argentina 2019 | “Il nostro obiettivo è quello di vincere

MotoGP - Andrea Dovizioso e il tabù di Termas de Rio Hondo : la prova del nove per il forlivese : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

Compleanno Andrea Dovizioso - le principali curiosità sul pilota MotoGP : ... dentro di lui: AD04 è uno che ha avuto bisogno di tempo, di stupirsi di se stesso per riuscire ad accettare di essere un possibile campione del mondo della MotoGP. Già questo vale come un Mondiale.

MotoGP - GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso mostra i muscoli. Il messaggio a Marc Marquez : quest’anno la Ducati ci crede! : E i giochi Qatariani sono fatti o quasi… Andrea Dovizioso e la Ducati ci tenevano a partire con il piede giusto nel Mondiale 2019 di MotoGP e, nella sempre apprezzata sede di Losail (Qatar), il connubio tutto italiano ha fatto risuonare l’inno di Mameli come l’anno scorso. Un remake dolce quello vissuto nel corso della gara odierna: un nuovo duello ai ferri corti con la Honda di Marc Marquez e un nuovo trionfo in cui il ...

MotoGP - Pagelle GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso inizia alla grande - Marquez si inchina - Rossi risorge - Vinales sprofonda : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Mondiale 2019 di MotoGP letteralmente elettrizzante. Il Gran Premio del Qatar ha messo in scena il primo atto dell’infinito duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, con il romagnolo che ha vinto con pieno merito. La gara è stata particolare, spesso non tirata a tutta dai protagonisti ma ha regalato diversi spunti interessanti, soprattutto in casa Yamaha con un Maverick Vinales ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto - vittoria bellissima” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marc Marquez e poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già ...

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...