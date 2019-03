Ancora fiamme a Cogoleto | notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari

Rogo a Cogoleto - Ancora fiamme bei boschi. Il sindaco : «Situazione sotto controllo» | : L’incendio si è riattivato nel pomeriggio, nella zona tra l’ex fabbrica Stoppani e Lerca. Due case evacuate per precauzione

Rogo a Cogoleto - Ancora fiamme | : L’incendio si è riattivato nel pomeriggio, nella zona tra l’ex fabbrica Stoppani e Lerca. Intervento di elicottero e Canadair

Incendi Toscana : Ancora fiamme nel bosco Pistoiese : Non è stato ancora domato l’Incendio in un bosco in località Pontito, frazione del comune di Pescia (Pistoia). Al momento non risultano abitazioni minacciate. Sul posto stanno operando sei squadre di volontari, una di operai forestali, due elicotteri regionali, il Do dell’Appennino, sei squadre di forestali e due Canadair che hanno già effettuato due lanci ciascuno. Le fiamme sono partite nella serata di ieri. L'articolo Incendi ...

Bus in fiamme a Milano - pm : “Ousseynou Sy resti in carcere - può colpire Ancora” : Chiedono Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa ha dirottato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo e poi gli ha dato fuoco, resti in carcere perché c’è il “rischio di reiterazione del reato”. È quanto scrivono nella richiesta di custodia cautelare in carcere i pm di Milano Alberto Nobili e Luca Poniz, titolari dell’inchiesta per sequestro di persona e strage. Da fonti della procura si esclude, come ...

Attirata in un'imboscata dall' amica e data alle fiamme quando era Ancora viva : la fine orribile di Nicoletta : Prima è stata Attirata in un'imboscata da quella che pensava essere la sua migliore amica, poi è stata picchiata con calci e pugni e accoltellata ripetutamente dal ragazzo con il quale aveva avuto una ...

Usa - Ancora fiamme petrolchimico Houston : 7.00 Un vasto incendio scoppiato domenica in un'area di stoccaggio di prodotti petrolchimici a Houston sta continuando a bruciare dopo due giorni nonostante il lavoro dei vigili del fuoco. La densa nube di fumo nero che si è alzata dalla zona si sta diffondendo per chilometri e in alcune aree, scrivono i media. E' difficile respirare e le autorità hanno invitato i residenti a restare in casa. Il rogo in parte domato è ancora attivo nei pressi ...

Ancora fiamme nel Torinese - evacuati : ANSA, - TORINO, 15 MAR - È ripreso l'incendio che da quattro giorni interessa la zona di Givoletto, nel Torinese. Le fiamme minacciano il centro abitato e un centinaio di persone sono state evacuate ...

Incendi in Piemonte : Ancora fiamme nel Torinese - un centinaio di evacuati : E’ divampato nuovamente l’Incendio che da 4 giorni sta imperversando nella zona di Givoletto, nel Torinese. Le fiamme minacciano il centro abitato e in via precauzionale un centinaio di persone sono state evacuate. I vigili del fuoco e i volontari Aib (Ainticendi boschivi) continuano le operazioni di spegnimento, per evitare che il fronte si estenda ulteriormente. Proseguono le indagini dei carabinieri forestali: sarebbero stati ...

Roma - Ancora cassonetti in fiamme. Raggi : 'Questi episodi non ci fermano' : ancora cassonetti incendiati a Roma. L'ultimo episodio è avvenuto difronte all'abitazione della presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, in largo Antonio Beltramelli, zona Tiburtina. Sul posto ...

Ancora fiamme sui monti di Givoletto e Val della Torre : Ancora fiamme sui monti a Givoletto. 'Questa mattina - racconta il sindaco Azzurra Mulatero- si vedeva bene un fronte di un centinaio di metri sul monte Rosselli. Ci è stato detto che non saliranno ...

Ancora fiamme in zona industriale - nella notte a fuoco una roulotte : BOLZANO . I vigili del fuoco tornano in azione in zona industriale. Attorno alla mezzanotte, infatti, i pompieri del corpo permanente di Bolzano ed i volontari di San Giacomo, sono stati allertati per ...

Ancora un'auto in fiamme a Tuglie - ennesima vettura avvolta dal fuoco nel paese : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

San Ferdinando - Ancora fiamme nella baraccopoli. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

Napoli - Ancelotti : 'Risultato ingiusto - c'è Ancora la fiammella per lo scudetto. Hamsik? Magari lo rivedrò domani...' : Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: 'Risultato giusto? Non mi sembra… Abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una ...