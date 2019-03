Anche per il caso Sea Watch si indaga per sequestro di persona

agi

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sullo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, la nave umanitaria della ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso fu autorizzata ad attraccare a Catania, dopo essere stata in balia delle onde per dodici giorni in attesa di un porto sicuro, di cui sei in rada a Siracusa, è ravvisabile il reato didi. Ne è convinta la procura di Roma la cui inchiesta, aperta contro ignoti, è stata trasmessa ai colleghi di Siracusa per competenza territoriale.Il pm Sergio Colaiocco aveva aperto un procedimento il primo febbraio scorso a seguito di un esposto in cui si chiedeva dire per omissione in atti d'ufficio. La procura della capitale, che aveva affidato alla Guardia Costiera i primi accertamenti, ha ritenuto che nei confronti dei profughi della Sea Watch ci sia stata una limitazione della libertàle al pari dei ...

PaolaTavernaM5S : A Salvini che fa ironia sulla benedizione di Papa #Bergoglio al #Campidoglio consigliamo più serietà. A Roma aspett… - ricpuglisi : Mi state dicendo che il governo #GialloVerdeAnsia abbassa le stime di crescita per il 2019 dall'1,0% allo 0,1%? Se… - StefanoFassina : Caro @CarloCalenda dovresti chiedere scusa a lavoratori @Alitalia : erano per te “irresponsabili corporativi” per N… -