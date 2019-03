Anche per il caso Sea Watch si indaga per sequestro di persona : Sullo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, la nave umanitaria della ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso fu autorizzata ad attraccare a Catania, dopo essere stata in balia delle onde per dodici giorni in attesa di un porto sicuro, di cui sei in rada a Siracusa, è ravvisabile il reato di sequestro di persona. Ne è convinta la procura di Roma la cui inchiesta, aperta contro ignoti, è stata ...

15 anni dalla morte di Annalisa Durante : 'Lotta contro la camorra va vinta Anche per lei' : Istituzioni, politica, società civile devono essere coesi. La lotta contro la camorra dobbiamo vincerla per Annalisa, per Napoli, per tutti noi ', scrive la terza carica dello Stato su Twitter.

Pallanuoto femminile - c’è Anche Carolina Marcialis tra le convocate del Setterosa! Chance per la moglie di Cassano in Europa Cup! : Carolina Marcialis torna a giocare in Nazionale, l’atleta del Rapallo è stata convocata dal CT Fabio Conti per la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile che andrà in scena nel weekend a Torino. La nostra Nazionale, già qualificata alle semifinali del torneo, punta alla vittoria di fronte al proprio pubblico e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del successo: le azzurre vogliono farsi strada nel torneo e ...

Decretone - Santanché : “Provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro aiutino le imprese” : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo si alla flat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” al ...

Decretone - Santanché : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro si aiutino le imprese” : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo si alla flat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” al ...

Bce studia tassi depositi differenziati per venire incontro a bAnche-fonti : La Banca centrale europea sta studiando delle opzioni per ridurre gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso, nel tentativo di alleviare gli effetti sui loro bilanci di una politica monetaria ultra accomodante, hanno riferito a Reuters due fonti.

Anche per il 2019 torna il Suzuki DemoRide Tour : una fantastica occasione per appassionati e non solo [GALLERY] : Il Suzuki DemoRide Tour 2019 offre l’opportunità di verificare in prima persona le qualità sorprendenti di sei modelli della gamma giapponese in grado di soddisfare i desideri di ogni motociclista Con l’arrivo della primavera è entrata nel vivo Anche la stagione del Suzuki DemoRide Tour 2019, l’iniziativa che dà l’occasione di provare gratuitamente la gamma moto Suzuki, coinvolgendo numerosi concessionari sparsi su tutto il territorio ...

La fiera dei vegani sbarca in Italia : a Torino un weekend per convincere Anche i "carnivori" : Prima tappa nel nostro paese, dopo edizioni in tutto il mondo, di "Veggie World", kermesse commerciale nata in Germania nel 2011

Marilyn Monroe - un libro svela i segreti della super diva : quella volta che chiese di esser truccata Anche da morta : 1945, Usa. Il fotografo David Coroner osserva le operaie della Radio Plane Munition Factory, cercando un volto da copertina. Nota una diciannovenne con i ricci castani, Norma Jeane, che come tante altre donne ha trovato impiego in fabbrica mentre il marito James è al fronte. Per poco non gli viene un colpo, al povero soldato James, quando tra le foto delle pin-up che arrivano ai suoi commilitoni riconosce il volto della mogliettina, svestita e ...

Matteo Salvini rischia Anche sul caso Sea Watch. Per i pm romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Nadia Fanchini vince Anche in Super-G - titolo in combinata per Marta Bassino : Nadia Fanchini concede il bis ai Campionati Italiani di sci alpino. Dopo il successo in discesa, la bresciana conquista il titolo anche in Super-G, realizzando una doppietta nella velocità che le era già riuscita per tre volte in passato (2004, 2006 e 2008). Al secondo posto in supergigante ha chiuso Sofia Goggia, staccata di 71 centesimi dalla vetta della classifica. Sul podio ci sale anche Marta Bassino, che ha pagato 1.41 di ritardo da ...

Noleggio a lungo termine auto : ecco perché conviene rispetto all’acquisto - Anche per i privati : A parità di modello e di percorrenza, con il Noleggio a lungo termine si stima una convenienza media del 15% rispetto alla proprietà, senza contare altri vantaggi che permettono al cliente di risparmiare tempo e non avere pensieri Continua a crescere il numero di automobilisti che sceglie di rinunciare all’acquisto dell’auto avvicinandosi alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al Noleggio a breve, medio e lungo termine. Oggi ...

Nicola Zingaretti - orrore Pd : "Non possiamo perdere neAnche un voto". Chi si riduce a imbarcare : L'obiettivo di Nicola Zingaretti? "Non perdere neanche un voto alle elezioni europee". Tradotto: tirare su nel Pd tutto e tutti, a costo di umiliare chi nel partito ci è rimasto anche nei giorni delle scissioni. In direzione il neo-segretario ha ottenuto il mandato di trattare alleanze con tutte le

Cittadinanza Anche per Adam - l’altro eroe del bus : "Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare" così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato ieri a sorpresa il suo via libera alla concessione della Cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne-eroe del bus dirottato il 20 marzo nel milanese che appresa la notizia ha detto: "Sono contentissimo".Il ragazzino, che con il suo cellulare ha lanciato l’allarme dal pullman, ha voluto ringraziare pubblicamente ...