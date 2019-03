Amici 18 | Al Bano e Romina imitati da Alberto e Tish Video

Testi - anagrammi e Amici potenti. E se Al Bano fosse una spia? Ecco gli indizi - semiseri - : D'altronde non è una novità che Al Bano sia vicino alla causa di Vladimir Putin : «È un grande per quanto riguarda la politica estera, ha un senso religioso della vita», ha dichiarato al Corriere ...

Testi - anagrammi e Amici potenti. E se Al Bano fosse una spia? Ecco gli indizi (semiseri) : 55 Passi Nel Sole, lo show di Al Bano55 Passi Nel Sole, lo show di Al Bano55 Passi Nel Sole, lo show di Al Bano55 Passi Nel Sole, lo show di Al Bano55 Passi Nel Sole, lo show di Al Bano55 Passi Nel Sole, lo show di Al BanoLa sensazione è che lo abbiano scoperto. Che qualcuno, nella fredda Kiev, sia entrato in uno di quei siti che generano anagrammi e abbia digitato il suo nome: AlBano Carrisi. Per intero, dato che utilizzando solo Al Bano non ...

Domenica In - Rita Dalla Chiesa e la fine dell'Amicizia con Al Bano : 'Un po' mi manca' : Rita Dalla Chiesa nella giornata di oggi è stata ospite a Domenica In. Durante l'intervista la nota giornalista ha confessato di non aver più il rapporto che aveva un tempo con AlBano Carrisi. Rita sta vivendo un momento molto delicato della sua vita. Dopo la scomparsa prematura di Frizzi, è venuto a mancare anche suo genero. Nel corso del salotto Domenicale di Rai1, la Venier ha chiesto spiegazioni alla sua ospite e amica sullo screzio con il ...

Appello di Mara Venier ad Al Bano : ricuci l’Amicizia con Rita Dalla Chiesa : Puntata tutta al femminile in previsione dell’8 marzo, quella di Domenica In di oggi con ospiti molto care alla conduttrice, quali Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Dalila di Lazzaro, ma soprattutto Rita Dalla Chiesa, grande amica di Mara Venier da molto tempo. Le due donne hanno ripercorso la storia del legame autentico che le lega e le ha aiutate a superare anche i momenti difficili, come il divorzio di Rita da Fabrizio Frizzi e la ...