Ambiente | intesa Coldiretti-Novamont | primo patto per lo sviluppo di oro vegetale Made in

(Di giovedì 28 marzo 2019) Nasce ilnazionale per lodi olio di girasolein Italy destinato alla produzione di biolubrificanti, bioplastiche e bioerbicidi e ottenuto dai campi del Belpaese. L’siglata da, Filiera Agricola Italiana e Consorzio Agrario dell’Umbria rappresenta un ulteriore tassello, dopo la filiera del cardo in Sardegna, in direzione della bioeconomia circolare, basata sullodi filiere agricole innovative, integrate nel territorio e connesse con le bioraffinerie del nostro Paese. Valorizzando le potenzialità dei campi diffusi principalmente fra Marche, Umbria e Toscana, per un totale di 114mila ettari con un trend di crescita stimato per il 2019 del +2,9%, l’accordo parte da una base di 25mila quintali di semi ottenuti dalla coltivazione di girasoli ad alto contenuto di acido oleico, con i quali si produrrà olio utilizzabile nelle ...

