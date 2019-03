Alle Olimpiadi anche breakdancing | surf | arrampicata e skateboard

Novità Alle Olimpiadi di Parigi 2024 : breakdance - surf - arrampicata e skateboard : ... "Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che riflettono l'identità di Parigi ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Media usano arresto di De Vito per colpire la Raggi per il ‘no’ Alle Olimpiadi” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Domanda diretta: non pensi che per chi ha fatto dell’onestà una sorta di diversità antropologica, questa sia una botta molto forte?”, chiede Sommi in riferimento all’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale a Roma in quota M5S. “Non credo che sia una ...

Sollevamento pesi presente Alle Olimpiadi di Parigi 2024 - conferma dal CIO dopo gli scandali doping : Il Sollevamento pesi sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nella giornata odierna dopo che il Comitato Esecutivo del CIO, riunitosi nella sede centrale di Losanna, ha dato l’ok alla conferma di questo sport nel calendario della rassegna a cinque cerchi. C’erano alcuni dubbi visti i tanti scandali doping che hanno coinvolto la disciplina ma il CIO ha deciso di dare fiducia al Sollevamento pesi dopo ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sogno di chiudere con una medaglia Alle Olimpiadi del 2026” : Una stagione piuttosto difficile, partita con molta sfortuna (frattura del malleolo), è andata a concludersi comunque nel modo migliore, con la medaglia iridata in Super G ad Are e la vittoria in discesa a Crans Montana in Coppa del Mondo: Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, guarda già verso il futuro. Come riportato dall’ANSA, a margine della presentazione di ‘Sport e Legalità-la Scuola in cattedra’, ...

Canoa - quattro azzurre in collegiale a Leu Seu d’Urgell : la canadese femminile debutterà Alle Olimpiadi 2020 : Elena Micozzi, Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Chiara Sabattini saranno impegnate in un collegiale a Leu Seu d’Urgell (Spagna) dal 15 al 24 marzo e nell’impianto iberico si alleneranno in vista delle gare di qualificazione olimpica che andranno in scena proprio in questa località dal 25 al 29 settembre. Le nostre specialiste del C1 svolgeranno un lavoro mirato per crescere e cercare il pass a cinque cerchi, a Tokyo 2020 debutterà la ...

Tiro a volo - Jessica Rossi si qualifica Alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Apoteosi in Coppa del Mondo ad Acapulco : L’Italia stacca la seconda ed ultima carta olimpica possibile nel trap femminile: a conquistarla per la nostra federazione è Jessica Rossi, che nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco, in Messico, vince la finale. Battuta in un rush conclusivo tiratissimo l’australiana Laetisha Scanlan, che aveva già ottenuto il pass per Tokyo, mentre è la Cina a prendere l’altro posto in Giappone, grazie al ...

William - l'oro Alle Olimpiadi e la firma con il Wolfsburg : ROMA - L'alleanza non si è sciolta, ma le logiche sono cambiate. La Volkswagen continua a nutrire e a governare il Wolfsburg, a garantirgli una stabilità finanziaria, però l'epoca dei grandi colpi, De ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente Alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...

Bortuzzo : mio obiettivo era di partecipare Alle Olimpiadi e non è cambiato : Roma – “Il mio obiettivo era quello di partecipare alle Olimpiadi e non e’ cambiato: se tutto andrà bene ci andro'”. A dirlo e’ Manuel Bortuzzo nel giorno del suo ritorno al centro federale di Ostia, il primo fuori dalla Fondazione Santa Lucia dove sta facendo la riabilitazione. “Se c’e’ la speranza di andare ai Giochi? Certo, nella mia testa c’e’ sempre speranza. Non ho pensato alle ...

Manuel Bortuzzo : «Tra 10 anni mi vedo in piedi - riderei se incontrassi chi mi ha sparato - punto ancora Alle Olimpiadi» : Ha voluto vedere la sua stanza, prima di tutto. In quelle quattro mura è nato, giorno dopo giorno, il sogno del nuoto. Ricordi ed emozioni oggi al polo natatorio di Ostia per la visita di...

Rizzelli - la testa Alle Olimpiadi Ma prima la Coppa del Mondo : Un doppio impegno in Coppa del Mondo per Martina Rizzelli. La comasca sarà al via domani mattina, il via alle 9 italiane, nella terza tappa del circuito iridato di artistica femminile, che da quest'anno consegna anche i pass ...

Kelly Catlin - è morta suicida a 23 anni la ciclista medaglia d'argento Alle Olimpiadi di Rio 2016 : stata trovata morta nel dormitorio della sua università Kelly Catlin , ciclista statunitense tre volte campionessa del mondo su pista e vincitrice della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016 . Aveva 23 anni. A dare la notizia è stato il padre che ha spiegato a VeloNews che la ragazza si è suicidata . Dal 2016 ...