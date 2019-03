Alex Rins MotoGP | GP Argentina 2019 | “Può essere una delle migliori piste dell’anno per

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) La settimana del Gran Premio d’, seconda tappa stagionale del Motomondiale, si è aperta quest’oggi con la consueta conferenza stampa ufficiale del giovedì riservata ai protagonisti della griglia. Unarivelazioni dell’avvio di stagione è sicuramente rappresentata dalla Suzuki ed in particolare dall’iberico, 4° in Qatar ad appena 137 millesimi dal podio dopo aver lottato a lungo anche per la vittoria.Il nativo di Barcellona classe 1995, al terzo anno in, ha commentato la sua prestazione a Losail esprimendo anche le proprie sensazioni e ambizioni in vista della prossima gara a Termas de Rio Hondo: “La gara in Qatar è stata molto positiva, il quarto posto finale è un buon risultato considerando che ho lottato a lungo anche con Marquez e Dovizioso. Purtroppo nel finale ho fatto un errore in frenata e Crutchlow mi ha ...

dianatamantini : MOTOGP - Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Cal Crutchlow, Alex Rins, Valentino Rossi e Danilo Petrucci in conferenza… - corsedimoto : MOTOGP - Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Cal Crutchlow, Alex Rins, Valentino Rossi e Danilo Petrucci in conferenza… - AndreaEttori : RT @corsedimoto: MOTOGP - Alex Rins si prepara alla seconda tappa stagionale del #ArgentinaGP. Il pilota Suzuki, grande protagonista in Qat… -