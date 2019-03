Alessandro Sallusti | L' immigrazione è il nuovo oppio dei popoli

Alessandro Sallusti a valanga sul ragazzino eroe dell'autobus : "Caro Ramy - ecco cosa non hai capito" : "Ramy, il ragazzo egiziano che con le sue telefonate ha sventato la strage sul bus dirottato da un terrorista senegalese, non si accontenta della cittadinanza «per merito» ipotizzata in queste ore, ma vuole lo ius soli per tutti, cioè la cittadinanza per diritto di nascita". Peccato, scrive Alessand

Alessandro Sallusti - come massacra Luca Casarini : "Più parla - più Salvini cresce" : A furia di farneticare che la colpa dei morti in mare è tutta di Matteo Salvini, arrivano matti come Ousseynou Sy che decidono di "vendicare" quelle vittime dando fuoco a 51 bambini innocenti che viaggiavano in autobus. E i cantori di questo ritornello, ricorda Alessandro Sallusti sul Giornale, sono

Alessandro Sallusti umilia Luigi Di Maio : 'Dilettante ed ex bibitaro - con la Cina non si scherza' : Anche sulla via della seta il nostro governo è diviso. 'All'entusiasmo di Di Maio fa da contraltare la freddezza, se non lo scetticismo, di Salvini . Spalancare le porte ai cinesi contro la volontà di ...

Alessandro Sallusti umilia Luigi Di Maio : "Dilettante ed ex bibitaro - con la Cina non si scherza" : Anche sulla via della seta il nostro governo è diviso. "All'entusiasmo di Di Maio fa da contraltare la freddezza, se non lo scetticismo, di Salvini. Spalancare le porte ai cinesi contro la volontà di Paesi soci e alleati è cosa assai pericolosa che potrebbe isolare l'Italia più di quanto già non lo

Alessandro Sallusti - i numeri che devono terrorizzare il governo : lo scenario dopo le Europee : La tenuta del governo Lega-M5s è appesa a un filo che nessuno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per il momento, vuole spezzare. Alessandro Sallusti allontana ogni ipotesi di crollo dell'esecutivo, almeno finché resterà in piedi l'unico motivo che tiene uniti i due alleati: il decretone che contien

Alessandro Sallusti risarcito massacra i magistrati : "Pagate per quella porcata. Vi brindo in faccia" : Il suo arresto fu ingiusto e ora deve essere risarcito. Si parla di Alessandro Sallusti. E ne parla anche il direttore nel suo fondo su Il Giornale: "La Corte europea dei diritti dell' uomo ha condannato ieri lo Stato italiano a risarcirmi, con dodicimila euro più le spese, per l' ingiusta detenzion

Alessandro Sallusti : 'Poiché pazzi è da querela...'. Conte - Di Maio e pure Salvini - è uno strike : ... 'siccome 'pazzi' è da querela, diciamo che abbiamo 'il governo più matto del mondo' che sta trasformando la Tav nel 'treno più matto del mondo', soltanto che questo film non fa ridere e soprattutto ...

Alessandro Sallusti : "Poiché pazzi è da querela...". Conte - Di Maio e pure Salvini - è uno strike : "Oggi a noi italiani sembra di stare a bordo dell'Aereo più pazzo del mondo". Alessandro Sallusti è sconcertato dal "dramma che diventa parodia, la paura che si trasforma in risata quando il manichino Otto, un po' come nel nostro caso Giuseppe Conte, pensa di prendere il comando delle operazioni". E

Alessandro Sallusti - l'indiscrezione di Dagospia su Rete4 : lo vogliono come direttore : Potrebbe arrivare Alessandro Sallusti a Mediaset dopo il licenziamento di Gerardo Greco? L'ormai ex direttore del Tg4 è stato silurato ieri, poco dopo aver comunicato al cdr le sue imminenti dimissioni, col nome cancellato dalla gerenza del tg di pranzo, dopo settimane che si discuteva delle sue dif

Alessandro Sallusti - il colpo di grazia a Paolo Gentiloni : "Non dico che va ai giardinetti ma quasi" : "Il vero leader porta i voti. Paolo Gentiloni non ha fatto male, era molto amato dagli italiani ma non aveva un voto e dopo Palazzo Chigi non dico che sia andato ai giardinetti, ma siamo lì". Alessandro Sallusti, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, affonda il Pd che ormai "è morto". Il vero

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti scatenato : 'Per perdere la testa...' - la battuta con cui fa a pezzi Di Maio : 'Qualcuno chiede la testa di Luigi Di Maio , ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda". Alessandro Sallusti , direttore del Giornale , lunedì 25 febbraio ha asfaltato il vicepremier ...

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti scatenato : "Per perdere la testa..." - la battuta con cui fa a pezzi Di Maio : "Qualcuno chiede la testa di Luigi Di Maio, ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda”. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, lunedì 25 febbraio ha asfaltato il vicepremier durante Otto e Mezzo, su La7. Si parlava della debacle del M5s in Sardegna e nel salOtto di Lilli Gruber

Regionali Sardegna - Alessandro Sallusti sbugiarda Luigi Di Maio : "Perdi il 50%? Problema nazionale" : Gli argomenti usati da Luigi Di Maio per minimizzare il crollo del M5s alle elezioni in Sardegna poco o niente possono contro il commento di Alessandro Sallusti, che a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7 inchioda il leader dei Cinque stelle proprio sui numeri. Il direttore del Giornale ricorda c

Regionali Sardegna - Alessandro Sallusti sbugiarda Luigi Di Maio : 'Perdi il 50%? Problema nazionale' : Vuol dire che la politica nazionale ha spaventato anche gli elettori della Sardegna. L'isola ha bisogno di sviluppo, infrastrutture, piccole e grandi Tav, non di decrescita felice. Se perdi il 50%, ...