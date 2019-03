Albano | “Quella scelta di Romina Power ha cambiato la mia esistenza”

gossipetv

(Di giovedì 28 marzo 2019)news: le dichiarazioni del cantante a OggiCarrisi è tornato a parlare dell’ex moglie. Il rapporto tra i due oggi è sereno ma in passato non è sempre stato rose e fiori. E il cantante di Cellino San Marco ha sofferto parecchio per l’addio dell’americana. È stata infattiL'articolo: “Quelladihala mia esistenza” proviene da Gossip e Tv.

_denizen_ : @GianniVEVO La sincerità prima di tutto. Mi racconti di quella volta che hai incontrato Albano? - CastelliNotizie : Una storia che colpisce quella che ha visto coinvolti la femmina di falco e i due maschi contendenti.… -