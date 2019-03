Ai nastri di partenza il primo torneo di Super Smash Bros Ultimate promosso da

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ildida GameStopZing parte dal Sud Italia per risalire in due mesi lo Stivale.Dal 31 marzo al 26 maggio i negozi di GameStopZing diventano infatti il terreno di scontro degli appassionati diper Nintendo Switch. Otto tappe dal vivo (Catania, Palermo, Giuliano in Campania, Napoli, Roma, Roma, Verona e Piacenza) e una sfida finale sarà giocata in diretta sul canale Twitch di PG Esports per decidere chi sarà il campione che si aggiudicherà un viaggio per due persone alla Nintendo Gamescom 2019 di Colonia. Per il secondo e terzo classificato sono previsti due premi: il secondo classificato si aggiudicherà una gift card GameStop da 300 euro, mentre il terzo una gift card GameStopZing da 200.La partecipazione è gratuita, ma i gamers devono avere almeno 16 anni, una card GameStop+ e una tessera ASI - GEC. Il ...

MTMEnergia : RT @consorziobiogas: Incentivi a impianti #biogas sotto i 300 KW. Aspettiamo il bando @GSErinnovabili entro il #31marzo: gli agricoltori so… - XYZxyzY6 : RT @mimma50: Ecco i grillini pronti ai nastri di partenza per votare sulla ciofeca Rousseau per salvare il capitAno da un nuovo processo #f… - ELENAGORINI2 : RT @mimma50: Ecco i grillini pronti ai nastri di partenza per votare sulla ciofeca Rousseau per salvare il capitAno da un nuovo processo #f… -