Aggressione giornalisti | arrestato leader Forza Nuova a Roma

Roma - Giuliano Castellino (Forza Nuova) e Vincenzo Nardulli agli arresti per l’Aggressione ai giornalisti de L’Espresso : Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso, avvenuta lo scorso 7 gennaio al cimitero del Verano, a Roma, durante la commemorazione dei caduti di Acca Larentia. Un cronista e un fotografo del settimanale stavano documentando la celebrazione dell’anniversario, quando vennero avvicinati dai ...