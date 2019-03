Aggredirono giornalisti de ‘L’Espresso’ al Verano | arrestati 2 militanti

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “Sono statiquesta mattina Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli per i fatti del Cimitero, quando duede ‘L’Espresso’, che avevano scattato foto a minorenni (parenti di alcunipresenti alla cerimonia commemorativa), furono affrontati da Castellino e Nardulli”. Lo scrive su facebook Roberto Fiore, leader di Forza Nuova.“Il video dell’evento- aggiunge- e’ stato visto da decine di migliaia di persone, che hanno potuto constatare che vi fu soltanto un’animata discussione. Esiste anche un rapporto della Digos, presente durante il diverbio, in cui si dichiara che non ci fu aggressione. Inoltre, i duede ‘L’Espresso’, alla fine del confronto, riferirono di non voler denunciare, ma cambiarono idea non appena arrivati alla sede del giornale”.Per ...

