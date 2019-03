Abarth | 70 anni sotto il segno dello Scorpione

Abarth - I 70 anni dello Scorpione - FOTO GALLERY : La storia dello Scorpione - che ripercorriamo nella nostra galleria di immagini, ripresa in gran parte dallo speciale di 40 pagine del numero di Ruoteclassiche in edicola - comincia il 31 marzo del 1949, quando Carlo Abarth, davanti a un notaio di Bologna, fonda la Abarth & C. con Armando Scagliarini, padre del pilota Guido.Amore per i motori. Carlo, o meglio Karl, di nascita viennese, diventa italiano nel 1919, a seguito dellannessione ...

Abarth festeggia il 70° anniversario con le versioni speciali : storia - FOTO e PREZZI delle auto dello scorpione : 1/18 ...

Abarth 595 70esimo Anniversario : la serie speciale per il Compleanno dello Scorpione [FOTO] : Abarth celebra il suo Compleanno con la nuova gamma 70esimo Anniversario caratterizzata all’esterno dal logo specifico che renderà uniche ed esclusive tutte le vetture immatricolate nel 2019 La nuova gamma Abarth 595 è immediatamente riconoscibile dal logo “70esimo Anniversario” e rappresenta l’evoluzione dell’icona del brand declinata in diversi livelli di potenza, da 145 a 180 CV, con motori omologati Euro ...

Abarth compie 70 anni e festeggia con le versioni speciali : La prima vettura prodotta fu una 204 A Roadster , derivata da una Fiat 1100 , che vinse subito il campionato italiano 1100 sport e quello di Formula 2. Oggi la gamma Abarth si basa su versioni ...

Auguri #Abarth per i tuoi primi 70 anni - Top Speed : ... si è affermata come la regina della classe R-GT registrando nel suo palmares oltre 40 successi di classe in 12 campionati nazionali, la vittoria dell'Europeo R-GT e della Coppa del Mondo FIA R-GT. ...

