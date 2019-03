A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie | il programma

"Lontani anni luce dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona". M5S prende le distanze con una lettera : Il giorno prima del Congresso delle famiglie di Verona arriva una lettera del Movimento 5 Stelle in cui i pentastellati prendono le distanze da tutti coloro che aderiscono all'evento, compreso Matteo Salvini.Come riporta AdnKronos nell'incipit della lettera si legge: "Siamo lontane anni luce dalle idee e dalla visione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. ...

Famiglia : Pd Veneto - da congresso Verona attacco ai diritti delle persone : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - "Il congresso di Verona in programma questo fine settimana è un violento attacco ai diritti della donna e alle prerogative individuali dei cittadini". Lo afferma il segretario Veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato, preoccupato dalla "strumentalizzazione del

Congresso famiglie - pentiamoci e convertiamoci : andiamo a Verona! : Sto vivendo un dramma: sono scapolo, non ho figli, non ho un lavoro e sento che il mio “anus” è una zona erogena. Maledizione, mi sento una monade! E come se non bastasse sono anche ateo. Che persona orribile sono! Ho una sessualità turbocapitalizzata! Vengo velocemente! Sono sempre il primo venuto, anche nelle orge! Devo fare qualcosa per redimermi. Non riesco più a sostenere il peso di tutta questa libertà. Devo assumermi delle ...

Esclusivo : così la Russia inonda di soldi il congresso di Verona : Dietro il raduno per la famiglia della destra oscurantista si celano una rete di oligarchi di Mosca, integralisti Usa, cattoleghisti. E una pioggia di denaro offshore A chi il sindaco? A noi! A Verona sboccia l'amore tra la Lega e l'estrema destra" Pioggia di rubli ai cattoleghisti"

La posta in gioco al Congresso mondiale delle famiglie di Verona : Per la prima volta il Congresso si svolge in un paese fondatore dell’Unione europea, ha un largo appoggio istituzionale e ha provocato un movimento di protesta massiccio e trasversale. Leggi

Congresso delle famiglie : cortei - flash-mob e appelli contro il convegno di Verona. “No a un nuovo Medioevo” : Decine di associazioni che chiedono alla provincia di Verona e alla Regione Veneto di togliere il patrocinio, dopo che Palazzo Chigi lo ha già fatto nei giorni scorsi. Altre che saranno a Verona alla contromanifestazione laica di sabato e che già domani faranno un flash mob “contro il nuovo Medioevo“. Tutte iniziative per rispondere al Congresso mondiale delle famiglie, dedicato alla “famiglia tradizionale” e cattolica, ...

Dietrofront : il presidente Istat non parlerà al Congresso delle Famiglie di Verona : La senatrice Pd Monica Cirinnà: "Quella di Giancarlo Blangiardo è una partecipazione gravissima e vergognosa"

