A sorpresa spunta Huawei P30 Lite | fascia media e tripla fotocamera

(Di giovedì 28 marzo 2019) AncheP30diventa ufficiale un po’ in sordina e debuttando su alcuni mercati secondari. Dopo l’ufficializzazione dei due fratelli maggioriP30 eP30 Pro, infatti, il nuovo modello di medio range ha fatto capolino prima nelle Filippine e infine sulla pagina ufficiale diCanada. Grazie alla pubblicazione delle caratteristiche tecniche sui siti di alcuni operatori locali siamo pronti per scendere in tutti i dettagli di questo nuovo terminale che dovrebbe arrivare anche da noi in Italia presto.L’hardware è decisamente più semplice di quello dei due top di gamma infatti troviamo a bordo un SoC Kirin 710 con 4 gb di ram e 64 o 128 gb di memoria interna con una possibile configurazione da 6 gb di ram apparsa nelle Filippine. Sembra molto buona la qualità costruttiva con un mix di vetro e metallo come per i modelli top di gamma. Triplice il sensore ...

