A Bruxelles per il Festival dell' Iris | Electro Night | tram storici e porte aperte al

Tav - Bruxelles pagherà metà opera. Salvini : 'Ottima notizia' : Roma, 27 mar., askanews, - 'Tav, ottima notizia e motivo in più per farla': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la decisione dell'Unione europea di finanziare al 50% anche la ...

Elezioni europee 2019 - perché la guerra di Bruxelles alle fake news sembra persa in partenza : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Mancano due mesi alle Elezioni europee del 26 maggio. E la difesa dell’Unione europea da fake news e interferenze su internet arranca come Sisifo dietro al masso che, secondo il mito greco, avrebbe dovuto spingere fino alla cima di un monte. perché nessun’altra piattaforma si è una alle prime, e finora uniche, tre che hanno siglato il codice di ...

'Bruxelles complicava le cose per Etruria&Co invece di risolverle. Oggi il Tribunale gli dà torto : Vestager dovrebbe dimettersi' - di C. ... : Enrico Zanetti ai tempi del divieto imposto dalla Commissione Ue all'intervento del Fondo interbancario a sostegno degli istituti italiani in difficoltà era sottosegretario all'Economia, poi ...

L'ex viceministro Enrico Zanetti : "Bruxelles complicava le cose per Etruria&Co invece di risolverle. Oggi il Tribunale gli dà torto : Vestager dovrebbe dimettersi" : "Di fronte ad ogni dubbio interpretativo la Commissione invece di provare a risolvere i dubbi sembrava volesse renderli più complicati". Enrico Zanetti ai tempi del divieto imposto dalla Commissione Ue all'intervento del Fondo interbancario a sostegno degli istituti italiani in difficoltà era sottosegretario all'Economia, poi viceministro fino alla nascita del Governo Gentiloni. In una intervista ad HuffPost, Zanetti commenta la ...

Nave Mare Jonio - Bruxelles preoccupata per mancanza soluzione sbarchi : "Urge trovare soluzioni prevedibili per gli sbarchi". A lanciare l'ennesimo invito agli Stati membri e' stata oggi la Commissione europea chiamata in causa sul caso della Nave Mare Jonio, ora diretta verso il porto di Lampedusa dopo lo stop di alcune ore. La vicenda della Nave irrompe al briefing di mezzogiorno a Palazzo Berlaymont che precisa di "seguirla da vicino", ribadendo allo stesso tempo "quanto siano urgenti soluzioni prevedibili per ...

Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles è stato evacuata per un allarme bomba : Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, in Belgio, è stato evacuata per un allarme bomba. La zona è stata recintata dalla polizia e il quartiere è stato chiuso dalle 10.30 di questa mattina. Le persone che lavorano all’interno

Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles è stato evacuato per un allarme bomba : Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, in Belgio, è stato evacuato per un allarme bomba. La zona è stata recintata dalla polizia e il quartiere è stato chiuso dalle 10.30 di questa mattina. Le persone che lavorano all’interno

Camminare dentro un'opera di Brugel : a Bruxelles uno spettacolo multimediale per entrare nelle opere del grande pittore : ... lo spettacolo multimediale vuol far entrare il pubblico all'interno delle opere dell'artista , dal momento che i visitatori si troveranno completamente immersi nel mondo di Bruegel e avranno la ...

Wang Yi parteciperà al dialogo strategico Cina-UE a Bruxelles : Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha annunciato il 14 che, su invito dell'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea Federica Mogherini, il Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri cinese Wang Yi si recherà il 18 marzo a Bruxelles per partecipare al nono round ...

Bruxelles “chiude” le porte a Erdogan. L’Europarlamento chiede di sospendere i negoziati per adesione Turchia : Con una risoluzione adottata oggi a Strasburgo dalla plenaria con 370 voti favorevoli, 109 contrari e 143 astensioni, il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio Ue e alla Commissione di sospendere formalmente i colloqui di adesione della Turchia all'Unione, e considerata la situazione dei diritti umani e la nuova costituzione, dopo anni di grave arretramento politico e democratico del Paese. Il Parlamento rimane seriamente preoccupato ...

A Bruxelles siamo minoranza Tria perde la battaglia araba : Il ministro dell'Economia italiano è riuscito a fare passare un emendamento che sabilisce che gli Emirati Arabi Uniti saranno tolti dalla black list quando approveranno le norme allineate agli ...

Contro Roma Bruxelles usa Pechino : richiamo formale per chi fa accordi con la Cina. Ma l'Ue arriva tardi... : I rapporti con la Cina "devono diventare materia di campagna elettorale". Antonio Tajani ne è convinto. A Strasburgo, a poche ore dal voto in aula sul contrasto della minaccia informativa proveniente dalla Cina, il presidente dell'Europarlamento convoca i giornalisti per attaccare il governo italiano sull'accordo commerciale con Pechino che sarà firmato il 22 marzo in occasione della visita di Xi Jinping a Roma. "L'Italia non ...

Bruxelles - ergastolo per l’autore della strage al museo ebraico del 2014 : Il jihadista francese Mehdi Nemmouche è stato condannato all’ergastolo per l’attentato compiuto il 24 maggio del 2014 nel museo ebraico di Bruxelles nel quale furono uccise quattro persone. Il marsigliese Nacer Bendrer, ritenuto co-autore della strage, è stato condannato a 15 anni di carcere. Nemmouche, 34enne originario di Roubaix, nel nord della Francia, è stato condannato per “omicidio terroristico” per la sparatoria di matrice ...

Attentato al museo ebraico di Bruxelles - ergastolo per il killer - : Il francese Mehdi Nemmouche è stato condannato da un tribunale belga per l'attacco del 24 maggio 2014 , in cui morirono 4 persone. Pena minore per il marsigliese Nacer Bendrer, ritenuto il complice