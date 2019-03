Nunzia De Girolamo : "A 'Ballando' mostrerò la mia femminilità. Salvini e Meloni mi hanno fatto l'in bocca al lupo" : Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, sarà uno dei volti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Da sabato 30 marzo, la politica ballerà su Rai Uno assieme al maestro Raimondo Totaro e, in occasione della nuova avventura, si è raccontata entusiasta al Corriere della Sera."Mi auguro che questo programma legato al ballo sia d'esempio per il mondo politico. Qui c'è competizione, c'è un ...