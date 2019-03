96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare | dai trasporti sanitari di

Celebrazioni per il 96° anniversario dell’Aeronautica Militare - apre al pubblico il “Palazzo Aeronautica” : In occasione del 96° anniversario dell’Aeronautica Militare , Palazzo Aeronautica sarà aperto al pubblico giovedì 28 marzo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. I visitatori potranno accedere da viale dell’Università 4 da dove, a piccoli gruppi, saranno accompagnati dal personale preposto in un percorso che, partendo dall’area antistante i Tre Archi e snodandosi attraverso le sale storiche, consentirà di conoscere da vicino la storia e ...

Aeronautica Militare : “Con la gente - per la gente” - a Porta di Roma per il 96° anniversario : A partire da giovedì 28 marzo, giorno della ricorrenza del 96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, e per tutto il fine settimana, la Forza Armata sarà presente nelle aree della Galleria commerciale Porta di Roma per far conoscere il lavoro che svolge quotidianamente al servizio del Paese. Quattro giorni per mostrare e condividere con la gente cos’è l’Aeronautica Militare: uomini e donne in azzurro che lavorano, ...