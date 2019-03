911 Terza stagione | cast | anticipazioni e quando esce

termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2019) 911Creata da Ryan Murphy (già ideatore di serie di successo come Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story) e Brad Falchuk (coautore di Murphy in varie delle serie menzionate), nel 2018 era arrivata sui nostri schermi una nuova serie tv di genere procedural drama: 911 (anche scritta 9-1-1). Va in onda sul canale televisivo della 20th Century Fox e vede Tim Minear e Bradley Buecker in veste di produttori esecutivi.Non era una sorpresa che la produzione sarebbe continuata dopo la prima; già precedentemente al termine della sua messa in onda, 911 era stata rinnovata per una secondadi 18 episodi. Ed eccoci giunti ai tempi recenti; l’ultima puntata della secondaverrà trasmesso il primo aprile di quest’anno, ma il consenso di pubblico non cessa affatto. Non poteva che ...

