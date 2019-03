6 proprietà benefiche dell' aglio

Dall’ansia allo stress - dai problemi digestivi ai tumori : ecco la tisana dalle numerose proprietà benefiche : Il tiglio è un albero alto e foglioso comune in Asia, Europa e Stati Uniti. Nel corso degli anni, sono state utilizzate varie parti dell’albero, come i fiori, la corteccia e le foglie, per scopi medici, soprattutto sotto forma di tisane e altre bevande. Le due specie più comuni di tiglio utilizzate per le tisane sono Tilia cordata e Tilia platyphyllos. La tisana a base di tiglio offre numerosi benefici per la salute, che riportiamo di ...