15 anni dalla morte di Annalisa Durante | ' Lotta contro la camorra va vinta anche per lei'

Varese - ragazzina di 13 anni si lancia dalla finestra di casa : morta sul colpo : Dramma nella notte a Varese. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico...

Miniera di Santa Liberata - domenica Lettomanoppello ricorda Rosa - Brigida e Filomena a 150 anni dalla tragedia : Ecco brevemente quanto di tragico avvenne a Lettomanoppello il 1 aprile 1869, tramite la "Cronaca Napoletana", dal 1 marzo al 31 dicembre 1869, custodita presso la Biblioteca Provinciale di Napoli: "...

Marco Simone - mister giramondo senza trofei : riparte dalla Thailandia - a 50 anni : Come calciatore è stato un campione, come allenatore è ancora uno dei tanti. La carriera di tecnico di Marco Simone, 50 anni, è stata un viaggio intorno al mondo: Francia, Svizzera, Tunisia e ora Thailandia. Simone, un po' come il Manuel Fantoni di Borotalco di Carlo Verdone, potrebbe veramente racc

Bollo auto 2019 : prescrizione in due anni dalla notifica - quando è reale : Bollo auto 2019: prescrizione in due anni dalla notifica, quando è reale prescrizione Bollo auto dalla notifica quando si parla di Bollo auto non pagato spesso ci si chiede quando avviene la prescrizione della tassa, una volta avvenuta la notifica. Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento alla Legge, e più precisamente alla Legge n. 296/2006, articolo 163 comma 1. Qui si stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei ...

Ambiente - dalla tempesta Vaia danni per 630 milioni di euro : distrutti 42mila ettari di boschi : La tempesta Vaia, che si è abbattuta nel Nord-Est tra il 27 e il 29 ottobre 2018, con la sua furia di venti di oltre 200 km l’ora, ha provocato la distruzione completa di 41.491 ettari di boschi e dunque l’abbattimento di oltre 8,6 milioni di metri cubi di legname, 7 volte la quantità di tronchi da sega in media lavorati annualmente in Italia. E un danno economico che si aggira sui 630 milioni di euro, dei quali 434 mln solo di massa ...

Fabrizio Frizzi : nell'anniversario dalla morte la Rai gli dedica una settimana di omaggi : Era il 26 marzo di un anno fa quando l'Italia apprese la notizia che Fabrizio Frizzi era morto. In questi giorni, ad un anno di distanza dalla sua scomparsa, la Rai sceglie di omaggiare il conduttore ricordandolo nelle sue più celebri apparizioni in tv: a lui saranno infatti dedicati una serie di ricordi durante tutta la settimana all'interno varie trasmissioni di Rai 1, di Rai 2 e di Rai 3. L'omaggio della Rai: i programmi tv dedicati a ...

Bologna - caduti dalla finestra dell'ottavo piano. Muoiono a 11 e 14 anni : Bologna, 23 marzo 2019 - Due ragazzini, due fratelli, sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca, alla periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. La duplice ...

Dalla passione per le moto al rapporto con Iacchetti - Maddalena Corvaglia si confessa : “ho iniziato a guidare a 11 anni - ma me l’hanno sequestrato” : Maddalena Corvaglia a Rai Radio2: l’ex velina a cuore aperto, dall’amore per la figlia alla passione per le moto Maddalena Corvaglia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. LaPresse/Claudio Bernardi La Corvaglia ha parlato del suo rapporto con la notte: “A me la ...

Trani commemora il ministro dell'armonia a vent'anni dalla scomparsa con la presentazione del libro "Pinuccio Tatarella : Passione e ... : Secondo Vittorio Sgarbi, presente alla prima presentazione del libro a Bari, "il processo di unificazione che sta compiendo Matteo Salvini è l'unica vera eredità della lezione politica di Tatarella". ...

Ragazzino di 14 anni si uccide lanciandosi dalla finestra del quarto piano : Choc nel milanese. Un Ragazzino di 14 anni è morto in ospedale dopo essersi lanciato questa mattina dalla finestra al quarto piano del proprio appartamento a Melegnano. Lo studente è...

Napoli : minaccia di buttarsi giù con la figlia di 5 anni - salvata dalla polizia : Sfiorata tragedia a Forcella, dove una mamma si stava per lanciare dal balcone con in braccio la figlioletta di 5 anni. L' episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 10, quando la gente in strada ...