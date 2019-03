1 500 migranti morti nei campi in Italia La denuncia dei medici ' Basta | deve finire'

Ong medici : in agricoltura morti 1500 migranti in se anni : 'medici con l'Africa CUAMM', ed altri specialisti chiedono di porre fine a questo sfruttamento di esseri umani

Migranti : 1500 morti tra i braccianti agricoli in Italia negli ultimi 6 anni : Il fenomeno dei Migranti in Italia e del loro sfruttamento nel settore agricolo purtroppo è un problema che permane da fin troppo tempo. Pagati appena 12 euro per 8 ore di lavoro, veri e propri schiavi dei campi che magari consentono di portare ortaggi e frutta Italiana sulle tavole di tutto il mondo tutto l’anno. L’appello è lanciato da un gruppo di medici Italiani sul British Medical Journal (BMJ) e la loro denuncia ha un numero ...

Migranti : iscrizioni all'anagrafe di Palermo - già 500 pratiche in agenda (2) : (AdnKronos) - Da gennaio sono 64 i provvedimenti firmati dal primo cittadino. Gli ultimi 49 ieri. Con questi Orlando autorizza la polizia municipale ad effettuare i controlli necessari per il proseguimento dell'iter di iscrizione anagrafica di alcuni stranieri. Altre undici pratiche invece sono in a