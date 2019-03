Zara Larsson | in arrivo il nuovo singolo “Don’t Worry Bout Me”

Ariana Grande ha cantato i cori in una nuova canzone di Zara Larsson : Adoriamo <3 The post Ariana Grande ha cantato i cori in una nuova canzone di Zara Larsson appeared first on News Mtv Italia.

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...