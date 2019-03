Yemen | bombardato ospedale | 7 morti nell’anniversario dell’inizio della guerra

vanityfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'inL'inL'inL'inSette persone, tra cui 4 bambini, sono state uccise in un raid aereo che ha colpito unsostenuto da Save the Children nello. Erano le 9 e 30 del mattino quando un missile ha colpito un distributore di carburante vicino all’rurale di Ritaf, a circa 100 chilometri da Saada, nel nord-ovest del Paese.La struttura era aperta da mezz’ora appena quando c’è stata l’esplosione. Il missile sarebbe caduto a meno di 50 metri dall’edificio principale dell’. Tra le vittime ci sono un operatore sanitario e i suoi due bambini, oltre ad altri due bambini e un addetto alla sicurezza. Otto persone sono rimaste ferite.«Bambini innocenti e operatori sanitari hanno perso la vita in quello che sembra essere stato un attacco indiscriminato a un...

