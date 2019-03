Wilma De Angelis a ' Vieni da Me' | ' Ho fatto l’amante per 10 anni'

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Desi è aperta a Caterina Balivo, ospite del programma pomeridianoda Me, su Rai 1. Oltre ad aver parlato della sua gloriosa carriera da cantante, hadelle rivelazioni interessanti sulla sua vita privata. Riguardo alla carriera, in Tv ha parlato del suo esordio a Sanremo nel lontano 1959, dove la voce milanese scoprì lo stesso parrucchiere di Mina. In quella edizione la Departecipò con "Nessuno", all'epoca in cui collaborava con Tony Renis, Miranda Martino, Adriano Celentano, Giorgio Gaber.Proprio su questa canzone, la Balivo chiede dei contrasti con Mina e del suo singolo interpretato con la "Tigre di Cremona" a Canzonissima: “Arrivammo quarte e vinse Modugno con Piove, avevano ragione a non farci vincere. Io e Mina eravamo amiche, in quell'anno lei ribaltò il pezzo e mi misi a piangere dicendo che mi aveva rovinato la canzone. Poi invece mi sono ...

caterinabalivo : Con Wilma De Angelis e ?@FlavioParenti? diamo il via a questo mercoledì pomeriggio di ?@vienidameRai? ? ? Vi aspet… - Angelapalmas2 : RT @caterinabalivo: Con Wilma De Angelis e ?@FlavioParenti? diamo il via a questo mercoledì pomeriggio di ?@vienidameRai? ? ? Vi aspetto s… - spettacolo_fp : Scottanti e intime confessioni oggi in diretta a 'Vieni da me' Lo stupore del pubblico in studio e di Caterina Ba… -