Wall Street | Kinder Morgan trema dopo un downgrade

USA - Centene Corp in picchiata a Wall Street. Rileva WellCare Health Plans : L'assicuratore statunitense Centene Corp , una delle assicurazione statunitensi di maggior prestigio, ha confermato l'intenzione di acquistare WellCare Health Plans Inc grazie ad un accordo cash-and-...

Southwest Airlines - il titolo viaggia bene a Wall Street : La Southwest Airlines stima vendite più deboli nel trimestre corrente. Il fatturato è atteso dunque in crescita non più del 3% rispetto al +4% stimato in precedenza. Al momento il titolo non sembra ...

Europa in rialzo - segno più anche a Wall Street : ... Milano sale di un punto, Francoforte e Parigi +0,6%, Londra passa sopra la parità dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza e dei timori di un rallentamento dell'economia. A Piazza Affari ...

Wall Street chiude in rialzo - sullo sfondo timori per frenata economia : Chiusura positiva ieri a Wall Street ma sotto i massimi di giornata. Per l'S&P 500 è stata la prima giornata in positivo su tre. sullo sfondo restano i timori di un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo, il rendimento del Treasury a 10 anni, 2,421%, per la terza volta di fila ha offerto meno del titolo a 3 mesi, 2,468%,. L'S&P 500 è aumentato dello 0,7% a quota 2.818. ...

Le Borse europee in fase di rialzo guardano a Wall Street con interesse : Per quanto l'economia negli States si possa considerare sana, non sono buoni fino a questo momento i dati che riguardano la crescita per il 2019. Si attendono poi i dati che riguardano la fiducia dei ...

Borse - l'Europa chiude positiva con spinta Wall Street. Ftse Mib +0 - 38% : Intanto, persistono i timori per un rallentamento dell'economia. Questa mattina è risultato inferiore alle attese il dato sul morale dei consumatori tedeschi: il barometro Gfk è sceso a 10,4 punti ad ...

Wall Street : a rischio una correzione. I titoli long e short : Wall Street oggi risale la china dopo la flessione delle ultime due sessione alimentata anche dai timori sull'economia globale. Cosa prevede nel breve per i tre indici principali? Indubbiamente anche ...

Wall Street rischia un crollo del 40%? I segnali dell'obbligazionario : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Secondo Otavio ...

Wall Street apre positiva - Dj +0 - 77% : NEW YORK, 26 MAR - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,77% a 25.711,33 punti, il Nasdaq avanza dello 0,83% a 7.700,82 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un ...

Wall Street spinge l'Europa - petrolio sopra i 60 dollari : Intanto le Borse europee viaggiano positive, in un contesto che resta comunque improntato alla cautela, per le preoccupazioni legate al rallentamento dell'economia. Stamattina è risultato inferiore ...

Wall Street rimbalza con forza nonostante persistere ansie economia : Si tratta perlopiù di ricoperture , dal momento che il mercato ancora sconta le preoccupazioni per la frenata dell'economia globale , tanto che si stanno rafforzando le attese per un possibile taglio ...

La svolta di Apple non piace a Wall Street : Milano. La svolta di Apple (che ieri ha presentato i suoi nuovi servizi dedicati alle news, alla tv e ai giochi) non convince Wall Street in una fase in cui il mercato azionario americano sembra sempre più preoccupato di interpretare la nuova linea della Fed sui tassi e capire le reali prospettive d

Wall Street senza slancio - T-bond in rally : Chiusura incerta ieri a Wall Street , mentre i Treasury hanno continuato il loro rally. Tra gli investitori restano i timori legati a una possibile frenata dell'economia mondiale. Il DJIA è salito dello 0,07% a quota 25.519 circa. L'S&P 500 ha ceduto lo 0,08% a quota 2.798. Il Nasdaq Composite ha perso lo 0,07% a quota 7.637 circa. Il Treasury a 10 anni ha ...

Wall Street : chiusura poco mossa dopo sell-off - rally Treasury : Tra gli investitori restano comunque le preoccupazioni legate a una frenata dell'economia globale, come dimostrato dalla continua corsa dei titoli di Stato americani.A livello aziendale, Apple ha ...