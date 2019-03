Volley femminile | MONZA IN PARADISO | vinta la Challenge Cup! Apoteosi europea per il

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ricorderà per sempre questa magica notte, quella del primo trionfo in Europa, quella che spedisce il Saugella tra le grandi del panorama internazionale. Le brianzole mandano in tripudio i 3500 spettatori che hanno gremito la Candy Arena e alzano al cielo laCup 2019 di, il terzo trofeo continentale per importanza: alla prima storica apparizione in una competizione fuori dai nostri confini, le ragazze di coach Miguel Angel Falasca sono subito riuscite a fare centro e festeggiano al termine di un cammino magnifico.aveva sconfitto l’Aydin per 3-0 nella Finale d’andata giocata settimana scorsa in Turchia, oggi bisognava conquistare almeno due set nell’incontro di ritorno per completare la missione e le padrone di casa non hanno fallito.La contesa si è risolta al termine del terzo parziale quandosi è portata sul 2-1 (25-20; ...

