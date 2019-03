Volley | Challenge Cup Femminile | Monza vendica gli uomini e festeggia il primo storico

Volley femminile - MONZA IN PARADISO : vinta la Challenge Cup! Apoteosi europea per il Saugella : MONZA ricorderà per sempre questa magica notte, quella del primo trionfo in Europa, quella che spedisce il Saugella tra le grandi del panorama internazionale. Le brianzole mandano in tripudio i 3500 spettatori che hanno gremito la Candy Arena e alzano al cielo la Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza: alla prima storica apparizione in una competizione fuori dai nostri confini, le ragazze di coach ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup Volley femminile 2019 in DIRETTA : PRIMO TRIONFO EUROPEO PER LE BRIANZOLE!!!! 2-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro PRIMO alloro EUROPEO e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza non riesce nell’impresa - il Belgorod vince 3-0 e alza la Coppa : Monza non è riuscita nell’impresa di alzare al cielo la Challenge Cup 2019 di Volley maschile, i brianzoli dovevano gettare il cuore oltre l’ostacolo ed espugnare lo Sports Palace Cosmos ma c’è stato poco da fare contro lo scatenato Belogorie Belgorod. I ragazzi di coach Fabio Soli avevano vinto per 3-2 l’incontro d’andata alla Candy Arena ma per conquistare il terzo trofeo continentale per importanza dovevano ...

LIVE Belgorod-Monza - Finale Challenge Cup Volley 2019 in DIRETTA : i russi conquistano l’ennesima coppa europea! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belogorie Belgorod-Monza, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli volano in russia con il sogno di alzare al cielo il terzo trofeo continentale per importanza, i ragazzi di coach Fabio Soli sono alla prima storica apparizione in Europa e vogliono chiudere in bellezza questo cammino meraviglioso ma sono chiamati a un’autentica impresa contro la fortissima ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza vola in Russia per conquistare il trofeo. Serve l’impresa col Belgorod : Monza vola in Russia con un solo obiettivo: conquistare la Challenge Cup 2019 di Volley maschile. I brianzoli sono attesi dalla durissima trasferta sul campo del Belogorie Belgorod dove mercoledì 27 marzo giocheranno la finale di ritorno della terza competizione continentale per importanza. Il Vero Volley, alla sua prima storica apparizione in Europa, è riuscito a vincere l’incontro d’andata per 3-2 dopo addirittura 153 minuti di ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 - finale. Saugella Monza a due set dal primo trionfo europeo : E’ un mercoledì da leggenda quello che attende la società di Monza. Da una parte i ragazzi di Fabio Soli che cercano l’impresa nella finale di Challenge Cup a Belgorod, dall’altra la Saugella che, nella finale della Challenge Cup, parte dal 3-0 ottenuto in Turchia e che, tra le mura amiche, sarà chiamata a conquistare i due set che significherebbero il primo trionfo internazionale del club lombardo. L’avversario è ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza doma il Belgorod al tiebreak nell’andata della finale! Dzavoronok e Plotnytskyi devastanti! : Monza si aggiudica il primo atto della finale di Challenge Cup 2018-2019 superando con il punteggio di 3-2 (29-27; 22-25; 25-23; 32-34; 15-12) la formazione russa del Belgorie Belgorod al termine di una partita interminabile. Le due squadre hanno dato vita ad una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi che ha infiammato la Candy Arena e che si è conclusa con la preziosissima vittoria degli uomini di Fabio Soli, che potranno volare in ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 3-2 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : la spuntano i brianzoli! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

