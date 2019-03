Volley | Cev Cup | le Farfalle di Busto volano sul gradino più alto

Volley - Trento trionfa in Coppa Cev : battuto 3-2 il Galatasaray a Istanbul : Galatasaray " Trentino Itas 3-2, 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15, La Itas Trentino vince la Coppa Cev : fa suo il match di Istanbul contro il Galatasaray al tie-break. Una partita da brivido dopo il ...

Volley : Cev Cup - Trento espugna Istanbul - la Coppa è sua ! : LA GARA DI ANDATA - LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Itas si presenta alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul con un Lisinac in più a referto; il centrale serbo parte però dalla panchina ...

Volley : Cev Cup - Trento festeggia il nono trofeo della sua storia : LA GARA DI ANDATA - LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Itas si presenta alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul con un Lisinac in più a referto; il centrale serbo parte però dalla panchina ...

Volley - APOTEOSI TRENTO : i dolomitici vincono la CEV Cup! Che battaglia col Galatasaray - Italia in trionfo dopo 8 anni : La festa può partire all’ombra del Monte Bondone, il tabù è stato sfatato dopo due assalti andati a vuoto: TRENTO ha vinto la CEV Cup 2019 di Volley maschile, il secondo trofeo continentale per importanza, quello che i dolomitici non erano mai riusciti a conquistare nella loro storia (in bacheca figurano però tre Champions League). L’Italia non si imponeva in questa competizione addirittura dal 2011 quando trionfò la mitica Sisley ...

Volley - CEV Cup 2019 - finale. Trento contro il Galatasaray per sfatare la maledizione di Coppa : La tavola è apparecchiata per sfatare la maledizione della Coppa CEV. L’Itas Trentino al terzo tentativo vuole infrangere il tabu degli anni dispari dopo le due sconfitte al golden set subite in finale nel 2015 contro la Dinamo Mosca e nel 2017 contro Tours. Stavolta si parte dal 3-0 conquistato a Trento la settimana scorsa e il ritorno si gioca a Istanbul dove alla squadra di Lorenzetti basteranno due set per poter festeggiare il trionfo ...