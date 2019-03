Vivo S1 è ufficiale con schermo da 6 | 53 pollici e il nuovo FunTouch OS 9

Vivo U1 con notch a goccia e doppia fotocamera è ufficiale in Cina : Vivo U1 è un nuovo smartphone di fascia bassa della "serie U" annunciato ufficialmente in terra natìa dal produttore cinese. L'articolo Vivo U1 con notch a goccia e doppia fotocamera è ufficiale in Cina proviene da TuttoAndroid.

Convince tutti la ruvida Argento Vivo di Daniele Silvestri e Rancore - online video ufficiale e featuring con Manuel Agnelli : Tra i Big è stato forse l'unico a ricevere critiche unanimemente positive, in molti casi entusiastiche: Argento Vivo di Daniele Silvestri e Rancore è stato tra i brani più apprezzati della prima serata di Sanremo 2019 nonostante sia una canzone molto difficile da far passare su un palco tradizionalista come quello di Sanremo. Tra cantautorato puro e rap, non ha una melodia orecchiabile, ha un arrangiamento incisivo e duro, un testo ruvido e ...