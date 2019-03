Visco | Economia italiana in peggioramento nel 2019

Bankitalia - Visco : "Rischi concreti per l'economia" : Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è intervenuto oggi nel corso della presentazione del libro di Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, "Il sentiero stretto... e oltre", conversazione con Dino Pesole, lo stesso evento durante il quale Stefano Buffagni ha parlato apertamente di crisi di governo. Buffagni (M5S): "La crisi di governo è già aperta". Salvini: "Nessuna ...

Bankitalia - Visco : “Nostra economia corre rischi concreti - politica di bilancio poteva essere più prudente. Serve riforma fisco” : Per il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco , la nostra economia oggi corre “ rischi concreti “, di fronte ai quali “forse la politica di bilancio attuata avrebbe potuto essere più prudente soprattutto per quanto riguarda la composizione del bilancio ”. Intervenendo alla presentazione del volume di Pier Carlo Padoan ‘Il sentiero stretto ed oltre’, Visco ha ricordato inoltre che “sono passati oltre ...

Il Governatore Visco : "Non c'è attacco all'autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale" : "Credo che effettivamente la Banca d'Italia sia indipendente. Non vedo quale sia l'attacco all'autonomia, c'è una visione a volte incerta sulla responsabilità e c'è chi dice non ci può essere indipendenza e irresponsabilità, bisogna darne conto". Lo ha detto il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a Milano, a proposito dei presunti attacchi all'autonomia di Palazzo Koch. "Purtroppo viviamo in una ...