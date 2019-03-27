romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 20:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-03-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE DI LATINA; CODE ANCORA PRESENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE IN VIA SALARIA, TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA TIBURTINA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIAL EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO E REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO: CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO: CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO A CAUSA LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER POI RALLENTARE FINO ALLA PONTINA TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA PER INCOLONNARSI DI NUOVO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURNTINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA L’AURELIA E LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA QUI ANCHE PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA L’AURELIA E LA ...