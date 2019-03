Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18 | 15

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)DEL 27 MARZOORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO CIRCONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE OPPOSTA UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STESSA TANGENZIALE E VIA FIORENTINI VERSO IL RACCORDO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE IN VIA ...

