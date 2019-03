Verratti | “Abbiamo riportato entusiasmo tra la gente”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Le parole del centrocampista azzurro, Marco, al termine della partita contro il Liechtenstein vinta dall'Italia per 6-0: "Oltre il risultato è arrivata la prestazione, sono felice di questo. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci siamo detti di dover riportarenel gruppo e tra la gente. Sono felicissimo per il gol ma più per la vittoria. La Francia è quella che è adesso anche perché è passata da un percorso di ricostruzione".

pascki75 : @romeoagresti Più che altro adesso abbiamo un centrocampo che sa giocare a pallone. Verratti Jorginho e Sensi sono… - fabry_marat : Caro @leo_de_araujo portaci Verratti che ne abbiamo un bisogno disperatissimo!! #ItalyLiechtenstein @acmilan -