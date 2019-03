Vela – GC32 Racing Tour | saranno almeno dieci i team che prenderanno parte all’edizione

Vela – Tutto pronto per il GC32 Racing Tour : info e dettagli della 6ª edizione : Tutto pronto per la sesta edizione del GC32 Racing Tour, la serie di 5 eventi dedicati ai catamarani monotipo ad alte prestazioni che prenderà il via con la tappa di Villasimius (22-26 maggio) La classe GC32 si appresta a vivere una stagione 2019 più forte che mai, con una flotta combinata in un solo circuito, il GC32 Racing Tour. Per la sesta stagione, la serie di cinque eventi dedicati ai catamarani monotipo ad alte prestazioni visiterà ...