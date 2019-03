Vaticano | Papa Francesco e la drammatica rivolta | Dopo gli abusi sulle

Vaticano - il ministro di papa Francesco benedice lo Ius soli : "Legge urgente" : Il Vaticano a guida papa Francesco ormai è sempre più allineato alla sinistra italiana, come dimostra l'ultima uscita del ministro del Pontefice, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, sullo Ius soli e la cittadinanza per gli stranieri. In un'intervista a Repubblica, Paglia, presidente della Pontificia acca

Xi non vedrà il Papa - ma storico invito dalla Cina al Vaticano : Un altro gesto che nell'economia cinese implica un cammino in atto. 'Il mancato incontro a Roma tra Francesco e Xi non è quindi indice di una volontà di raffreddare i rapporti. Semmai è una occasione ...

Vaticano - ombre su Papa Francesco : chi ha fatto fuori e chi ha piazzato in un ruolo chiave. Come lo spiega? : Accadono cose, in Vaticano, che l' occhio e la mente del profano non riescono a decifrare, tanto appaiono incomprensibili, specie se messe in fila l' una dopo l' altra e inquadrate dall' alto, tutte assieme, Come una foto scattata col grandangolare. Chi è lì dentro parla poco e se è ritenuto vicino

Vaticano - Papa : 'Mai chiedere grazie per soddisfare il nostro orgoglio' : Le tre tentazioni 'Le tre tentazioni indicano tre strade che il mondo sempre propone promettendo grandi successi , tre strade per ingannarci: l'avidità di possesso, la gloria umana, la ...

Vaticano. Il Papa : L'ingiustizia che fa piangere terra e poveri non è invincibile : Così "mettendo in discussione tale modello e rivisitando l'economia mondiale, gli interlocutori di un dialogo sullo sviluppo dovrebbero essere in grado di trovare un sistema globale economico e ...

Il Vaticano aprirà l’Archivio segreto relativo al pontificato di Pio XII - ha annunciato papa Francesco : Il Vaticano aprirà l’Archivio segreto relativo al pontificato di Pio XII, ha annunciato oggi papa Francesco durante l’udienza con i membri dell’Archivio segreto Vaticano ricevuti nella sala Clementina del palazzo Apostolico. papa Pio XII, nato Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, salì

Papa : aprirò tra un anno Archivio Vaticano di Pio XII : Città del Vaticano, 4 mar., askanews, - 'Ho deciso che l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020, a un anno esatto di distanza dall'ottantesimo ...

Il Papa : tra un anno apertura dell'archivio segreto Vaticano su Pio XII : Città del Vaticano, 4 marzo 2019 - Papa Francesco ha annunciato l'apertura dell'archivio segreto del Vaticano sul Pontificato di Pio XII , sino alla sua morte, avvenuta a Castel Gandolfo il 9 ottobre ...

Vaticano - Papa Francesco per la prima volta sotto accusa : "Così sui preti pedofili ci prende in giro" : Domenica in Vaticano si è concluso il summit sulla pedofilia ma le vittime di abusi hanno criticato pesantemente le conclusioni mettendo "sotto accusa" la stessa azione di Papa Francesco. Il suo discorso non ha ottenuto l’approvazione da parte di chi in passato è stato abusato da sacerdoti o da altr

Abusi - in arrivo “motu proprio” del Papa per il Vaticano : "Un nuovo Motu Proprio del Papa 'sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili', per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli Abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano" è in arrivo in "un futuro ravvicinato": lo ha annunciato padre Federico Lombardi a conclusione del vertice Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. "Esso accompagnerà una nuova legge dello Stato della ...

Papa Francesco chiude il summit in Vaticano contro la pedofilia : "Non coprire mai più gli abusi" : "Piaga diffusa, ma più mostruosa nella Chiesa", ha detto nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori